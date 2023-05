POL-SU: Fotofahndung nach mutmaßlichen Fahrraddieb

Lohmar (ots) - Eine 33-jährige Frau aus Lohmar war am Donnerstagmorgen (18. Mai) zusammen mit einer weiteren Frau spazieren. Gegen 10.15 Uhr gingen sie auf der Röllberger Straße von Lohmar-Grimberg in Richtung Kreuzhäuschen. Weil es keinen Gehweg gibt, liefen die beiden Frauen auf der Fahrbahn. Ein 43-jähriger Rennradfahrer aus Gladbeck fuhr ebenfalls auf der Röllberger Straße in Fahrtrichtung Kreuzhäuschen. Nach ...

mehr