Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fußgängerin bei Unfall mit Rennradfahrer verletzt

Lohmar (ots)

Eine 33-jährige Frau aus Lohmar war am Donnerstagmorgen (18. Mai) zusammen mit einer weiteren Frau spazieren. Gegen 10.15 Uhr gingen sie auf der Röllberger Straße von Lohmar-Grimberg in Richtung Kreuzhäuschen. Weil es keinen Gehweg gibt, liefen die beiden Frauen auf der Fahrbahn.

Ein 43-jähriger Rennradfahrer aus Gladbeck fuhr ebenfalls auf der Röllberger Straße in Fahrtrichtung Kreuzhäuschen. Nach eigenen Angaben wurde er durch eine Benachrichtigung auf seinem Navigationsgerät kurz abgelenkt. Er erfasste die 33-Jährige ungebremst auf gerader Strecke. Die Fußgängerin stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich am Kopf. Der Radfahrer stürzte nach der Kollision in ein angrenzendes Feld und verletzte sich ebenfalls.

Beide Unfallbeteiligte wurden zur weiteren Behandlung durch Rettungskräfte in das Krankenhaus Siegburg gefahren.

Das Rennrad des Mannes wurde bei der Begleiterin der verletzten Frau untergestellt. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell