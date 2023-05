Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hafturlaub früher als geplant beendet

Siegburg (ots)

Am Donnerstagabend (18. Mai) wurde die Siegburger Polizei gegen 20.45 Uhr alarmiert, da es auf der Kaiserstraße zu einer Körperverletzung gekommen sein soll. Schon auf der Anfahrt zum mutmaßlichen Tatort konnte eine größere Personengruppe festgestellt werden. Beim Eintreffen relativierte sich die Szenerie, da die vielen jungen Männer gar nichts mit der Tat zu tun hatten, sondern sich lediglich um eine 38-jährige Frau kümmerten, die völlig aufgelöst und weinend auf einer Bank saß.

Die Frau gab an, dass sie Besuch von ihrem Freund habe und dieser sie geschlagen hätte. Eine Zeugin gab an, dass sie zumindest die verbale Auseinandersetzung mitgehört habe. Die Behandlung durch einen Rettungsdienst lehnte die Frau ab. Der mutmaßliche Täter, ein 35 Jahre alter Mann aus Bochum, sollte sich in einer nahegelegenen Bar aufhalten.

Als die Polizisten durch die Tür der Gaststätte traten, konnten sie noch sehen, wie der Tatverdächtige durch den Hinterausgang flüchtete. Sie liefen ihm hinterher, verloren ihn jedoch aus den Augen.

Der Grund seiner Flucht war schnell klar: Der 35-Jährige hatte Urlaub aus der Justizvollzugsanstalt. Nach Rücksprache mit der Anstaltsleitung wurde der Urlaub mit sofortiger Wirkung beendet und der Tatverdächtige ist festzunehmen.

Nach einer gewissen Wartezeit nahmen die Polizisten einen erneuten Versuch in der Bar vor. Diesmal war das Lokal aber von weiteren Beamten umstellt worden. Der 35-Jährige, der tatsächlich wieder in der Bar am Tresen saß, versuchte gar nicht erst zu fliehen und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Angaben zu den Vorwürfen der Körperverletzung zum Nachteil der 38-Jährigen wollte der ansonsten kooperative Festgenommene nicht machen. Er händigte zudem die Schlüssel zur Wohnung der Frau aus. Nach Abschluss der polizeilichen Erstmaßnahmen wurde der 35-Jährige zurück in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung dauern an. (Bi)

