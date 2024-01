Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Motorboot und Anhänger gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Haunetal. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (26.01.) in ein Einfamilienhaus in der Turmstraße in Holzheim ein. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hebelten die Täter eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Mitsamt mehrerer hochwertiger Koffer des Herstellers Rimowa, einer Herrenarmbanduhr der Marke Breitling sowie einem Original-Trikot des FC Bayern München mit entsprechenden Signaturen im Gesamtwert von rund 10.000 Euro flüchteten die Einbrecher unerkannt. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorboot und Anhänger gestohlen

Hohenroda. Einen im Birkenweg in Oberbreitzbach abgestellten Bootsträger mit dem amtlichen Kennzeichen B-DA 7255 entwendeten Unbekannte am Freitag (26.01.), zwischen 12 Uhr und 17 Uhr. Im Tatzeitraum befand sich nach aktuellem Kenntnisstand auch ein Boot auf dem Anhänger des Herstellers Marlin. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell