POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Am Sonntag (28.01.) ereignete sich in Bad Hersfeld ein Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer VW Golf war im Zeitraum 13.30 bis 15:45 Uhr in der Homberger Straße, Höhe Haus-Nr. 116, in einer eingezeichneten Parkbucht abgestellt. Hier beschädigte ein Unbekannter den Golf am am linken hinteren Kotflügel und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden von geschätzt 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-932-0 in Verbindung zu setzen.

