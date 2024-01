Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Rollstuhlfahrerin

Kleinlüder (ots)

Am Samstagnachmittag 27.01.24 gegen 14.45 fuhr ein 31 Jahre alter, aus dem Landkreis Groß-Gerau stammender PKW Fahrer die Mühlenstraße in Kleinlüder in Fahrtrichtung Kiliansmühle. Hierbei übersah er eine am rechten Fahrbahnrand in gleicher Richtung vorausfahrende Rollstuhlfahrerin und kollidierte mit dem Rollstuhl. Die 64 Jährige, aus Dipperz stammende Rollstuhlfahrerin stürzte durch die Kollision aus ihrem Rollstuhl auf den Gehweg und wurde dadurch mittelschwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert werden.

Gefertigt:

Polizei Fulda, Reuß, POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell