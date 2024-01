POL-OH: Fahrzeug überschlagen - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person unter Alkoholeinwirkung

Fulda (ots) - Eichenzell. Auf dem Parkplatz am Sportplatz in der Kerzeller Straße in Rothemann beschädigten Unbekannte am Donnerstagnachmittag (25.01.), zwischen 14.30 Uhr und 16.50 Uhr, eine Seitenscheine eines schwarzen Fiat Ducato. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de (PB) Kontakt: Polizeipräsidium Osthessen ...

