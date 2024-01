POL-OH: Kleinbus beschädigt

Hünfeld (ots) - Am Samstag, den 20.01.2024 parkte eine 31-jährige Frau ihren weißen VW Beetle auf dem Parkplatz des Bürgerhauses Nüst, in der St.-Vitus-Straße 2, 36088 Hünfeld. Vor Ort fand an diesem Abend eine Faschingsveranstaltung statt. Am nächsten Morgen konnte an dem VW Beetle an der hinteren Stoßstange ein größerer Sachschaden festgestellt werden, welcher auf einen Unfall schließen lässt festgestellt ...

mehr