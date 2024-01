Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht nach Fastnachtsveranstaltung

Hünfeld (ots)

Am Samstag, den 20.01.2024 parkte eine 31-jährige Frau ihren weißen VW Beetle auf dem Parkplatz des Bürgerhauses Nüst, in der St.-Vitus-Straße 2, 36088 Hünfeld.

Vor Ort fand an diesem Abend eine Faschingsveranstaltung statt. Am nächsten Morgen konnte an dem VW Beetle an der hinteren Stoßstange ein größerer Sachschaden festgestellt werden, welcher auf einen Unfall schließen lässt festgestellt werden.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Sollte jemand den Vorfall beobachtet haben oder kann sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher geben, so wird er gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld, Tel. 06652-96580, zu melden.

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld, POK'in Auth (Dienststelle - bitte vollständig ausschreiben, Dienstbezeichnung, Nachname)

