Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autokennzeichen gestohlen - Diebstahl aus Pkw

Fulda (ots)

Autokennzeichen gestohlen

Eiterfeld. In der Großentafter Straße im Ortsteil Leibolz stahlen Unbekannte zwischen Dienstagmittag (23.01.) und Mittwochmorgen (24.01.) das vordere amtliche Kennzeichen FD-D 2261 von einem schwarzen Mercedes. Das Auto stand im Hinterhof eines Einfamilienhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Bad Salzschlirf. In der Rhönstraße stahlen Unbekannte am Dienstagabend (23.01.), zwischen 17.15 Uhr und 18 Uhr, eine Umhängetasche aus einem Opel Insignia. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

