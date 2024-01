POL-OH: Update: Polizeieinsatz auf der A 7

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Alheim. Am Freitag (19.01.) kam es in einer Wohnung in der Heinebacher Straße in Niederellenbach zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 84-jährigen Frau, wir berichteten. Zur Klärung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Fulda eine Obduktion an, die am Dienstagnachmittag ...

mehr