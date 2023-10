Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Alarm in der Grundschule Sellstedt - Übung unter echten Bedingungen

Schiffdorf-Sellstedt (ots)

Am Freitag, den 13. Oktober 2023, lösten gegen 10:41 Uhr die Meldeempfänger der Kameradinnen und Kameraden aus Sellstedt, Schiffdorf und Bramel aus. Erste Infos lauteten, dass die Brandmeldeanlage der Grundschule in Sellstedt auslöste, woraufhin sich die Ortsfeuerwehren auf den Weg machten.

Nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass im Obergeschoss der Schule tatsächlich eine Rauchentwicklung wahrnehmbar war. Nach Rücksprache mit den Lehrkräften konnte festgestellt werden, dass zwei Schüler fehlten. Umgehend wurden die ersten Trupps unter Atemschutz zur Personensuch geordert. Parallel musste auch eine Brandbekämpfung eingeleitet werden. Die Kinder konnten abschließend gefunden werden und auch das Feuer gelöscht werden.

Glücklicherweise handelte es sich bei diesem Szenario nur um eine Übung, die unter realen Bedingungen herrschen sollte. Besonders war hier, dass die Übung zu einer untypischen Zeit - am Vormittag - statt fand. Normalerweise finden Einsatzübungen in der Regel in den Abendstunden statt. Abschließend kann man sagen, dass die Übung positiv verlaufen ist, besonders gut war die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Ortsfeuerwehren.

