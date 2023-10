Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr unterstützt Ortsgemeinschaft beim Müllsammeln

Vergangenen Monat, am 16. September 2023, fand in Schiffdorf eine Müllsammel-Aktion im Rahmen des ,,World Cleanup Day'' statt. An dieser Aktionen nahmen mehrere Vereine, Schulen und auch die Feuerwehr, sowie weitere Freiwillige teil und säuberten gemeinsam in der Zeit von 10 - 13 Uhr die Ortschaft Schiffdorf. Die Feuerwehr wurde durch die Jugendfeuerwehr vertreten, welche durch einige Kameradinnen und Kameraden der aktiven Einsatzabteilung unterstützt wurden. Gemeinsam konnte jede Menge Müll gesammelt werden und der Ort ein Stück weit sauberer gemacht werden.

