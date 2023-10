Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Ausgelöste Brandmeldeanlage sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Schiffdorf (ots)

In den Mittagsstunden, des 14. Oktober 2023, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel gemeinsam um 12:57 Uhr in die Schleusenstraße nach Schiffdorf alarmiert. In einer Pflegeeinrichtung löste zuvor die automatische Brandmeldeanlage aus, woraufhin die ehrenamtlichen Einsatzkräfte alarmiert wurden. Nach Ankunft und Erkundung der ersten Feuerwehrkräfte konnte festgestellt werden, dass ein Geschirrhandtuch Feuer gefangen hat. Das Feuer konnte jedoch vor Eintreffen der Feuerwehr von der Bewohnerin gelöscht werden. Ebenfalls wurde durch diese die betroffene Wohneinheit bereits gelüftet. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war hier also nicht mehr von Nöten, bis auf das Zurücksetzen der Brandmeldeanlage.

