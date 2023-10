Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Straßenverunreinigung sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Schiffdorf-Spaden (ots)

Am Nachmittag, des 11. Oktober 2023, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden gemeinsam mit der Polizei um 17:29 Uhr in die Blinkstraße nach Spaden alarmiert. Anrufer meldeten hier eine Verunreinigung der Straße, vermutlich durch Betriebsstoffe eins Fahrzeuges. Nach Erkundung durch Polizei und Feuerwehr war hier jedoch aufgrund der Witterung kaum etwas auffindbar, so dass der Einsatz beendet werden konnte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell