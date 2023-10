Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr unterstützt Krankentransport

Bild-Infos

Download

Schiffdorf-Spaden (ots)

Am Abend, des 2. Oktober 2023, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden um 21:42 Uhr in die Deutsche Straße alarmiert. Hieraufhin machten sich die ehrenamtlichen Einsatzkräfte auf dem Weg von Zuhause zum Feuerwehrgerätehaus. Bereits kurz nach Ankunft konnte schnell festgestellt werden, dass es sich hier um keinen zeitkritischen Einsatz handelte, sondern um einen Krankentransport. Der Patient kam zuvor aus einer umliegenden Klinik und musste nun zurück in seine Wohnung getragen werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell