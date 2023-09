Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr wird zu Türnotöffnung gerufen

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Abendstunden, des 19. September 2023, wurden die Ortsfeuerwehren Spaden, Laven und Wehden, um 23:21 Uhr, in die Straße Am Lohacker nach Spaden alarmiert. Zu einem Mehrparteienhaus wurde zuvor der Rettungsdienst alarmiert, welcher jedoch keinen Zugang ins Haus bekam. Die Feuerwehr unterstützte und es konnte durch einen weiteren Hausbewohner die Tür geöffnet werden. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst weiter, in Form von Tragehilfe und konnte dann den Einsatz beenden.

