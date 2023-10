Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr wird zur Unterstützung des Rettungsdienstes gerufen

Bild-Infos

Download

Schiffdorf-Geestenseth (ots)

In den Donnerstagabendstunden, des 28. September 2023, wurde die Ortsfeuerwehr Geestenseth um 19:41 Uhr in die Wollingster Straße alarmiert. Bei einem Unfall während Umbaumaßnahmen eines Daches, verletzte sich eine Person am Bein. Die Rettung, allein durch den Rettungsdienst, gestaltete sich schwierig, da sich die verletzte Person auf einem Dach befand. Der Rettungsdienst forderte die Feuerwehr nach, welche in Form einer Tragehilfe unstertützte den Patienten durch ein Dachfenster zu retten und in den Rettungswagen zu verlagern. Nach einem kurzen Einstaz konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Einsatz beenden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell