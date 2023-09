Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Zu fallen drohender Ast wird durch Feuerwehr beseitigt

Bild-Infos

Download

Schiffdorf-Laven (ots)

In den Abendstunden, des 21. September 2023, wurde die Löschgruppe Laven um 20:54 Uhr in die Lavener Straße nach Laven alarmiert. An einem Baum hing ein Ast, welcher vom Baum abgebrochen ist, herunter und drohte zu fallen. Da dies eine Gefahr für den Verkehr darstellte wurde die Feuerwehr aktiv und entfernte den betroffenen Ast.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell