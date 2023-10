FFW Schiffdorf: 20 Mädchen und Jungen legen Feuerwehrprüfung ab: Jugendflamme 1 bestanden!

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

20 Mädchen und Jungen legen Feuerwehrprüfung ab: Jugendflamme 1 bestanden!

Geestenseth, 14. Oktober 2023

Geestenseth, 14. Oktober 2023 - Nach langen Üben und Warten war es so weit: Die Abnahme der Jugendflamme 1, in Geestenseth, für die Jugendfeuerwehren der Gemeinde Schiffdorf stand an. Die Jugendflamme ist ein Abzeichen, in Form eines Ausbildungsnachweises, der Deutschen Jugendfeuerwehr und ist allgemein in drei Stufen gegliedert.

In der Jugendflamme 1 geht es um einfache Feuerwehrtechnische-Aufgaben. Unteranderem müssen die Teilnehmer richtig einen Notruf absetzen können, einen Schlauch richtig ausrollen können, Knoten anfertigen können oder einfache Erste-Hilfe-Aufgaben lösen. Zusätzlich gibt es noch weitere Feuerwehrtechnische-Aufgaben. Vermittelt wird dieses Wissen in den Dienstabenden der Ortsjugendfeuerwehren, um die Brandschützer der Zukunft schon früh auf ihren aktiven Dienst in der Einsatzabteilung vorzubereiten.

Bei der Jugendflammen-Abnahme in diesem Jahr traten insgesamt 20 Mädchen und Jungen aus verschiedensten Jugendfeuerwehren der Gemeinde Schiffdorf an. Alle konnten mit Bravour die Aufgaben meistern und erhielten abschließend durch den neuen Gemeindejugendfeuerwehr Sven Vetter ihr Abzeichen.

