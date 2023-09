Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Baustelle von Reithalle heimgesucht

Kriminelle entwenden Kupferkabel

Bickenbach (ots)

Auf der Baustelle einer Reithalle "Kohlweghof" haben Diebe in der Zeit zwischen Montag (25.9.) und Dienstag (26.9.) ihr Unwesen getrieben und Kupferkabel sowie eine Kabeltrommel im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen lassen. Das Gewicht des Diebesguts dürfte zudem schätzungsweise rund 500 Kilogramm betragen haben. Demnach haben die Kriminellen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise von Zeugen zu den Tätern, dem Abtransport der Beute oder dem Verbleib des Diebesgutes unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell