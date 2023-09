Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen: Vandalismus auf Kinderspielplatz/Rund 30.000 Euro Schaden

Einhausen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag und Sonntag (23./24.09.) haben noch unbekannte Vandalen ihr Unwesen auf einem Kinderspielplatz in Klein-Hausen, am Marktplatz, getrieben und den gummierten Bodenbelag des Spielplatzes zerstört. Sie brachen den gummierten Belag auf bislang nicht bekannte Weise heraus und warfen Teile davon auf ein dortiges Sonnensegel. Der durch das rabiate Vorgehen entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 30.000 Euro.

Das Kommissariat 41 der Polizei in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/7060 entgegengenommen.

