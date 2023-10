Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: 19 frische Feuerwehrleute für die Gemeindefeuerwehr

Nach den letzten Wochen fand am Samstag, den 30. September 2023, endlich die Prüfung der diesjährigen Truppmann-Ausbildung statt. In den vergangenen Wochen lernten die 19 Teilnehmer - darunter acht Frauen - die Grundlegende Pflichten, Aufgaben und Techniken, sowie Grundsätze der Gefahrenabwehr kennen. Die Truppmann-Ausbildung ist die - für alle Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner in Niedersachsen - erste Ausbildung in Form eines Lehrgangs.

Im Truppmann-Lehrgang müssen die Teilnehmer insgesamt 70 Stunden Ausbildung leisten und abschließend eine praktische, mündliche und schriftliche Prüfung ablegen. Nach diesem Lehrgang können weitere Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene besucht werden.

Unteranderem wurden den Teilnehmern die richtige Vornahme von Rettungsgeräten zur Menschenrettung gelehrt, sowie der richtige Aufbau eines Löschangriffs mit Vornahme eigener Löschleitungen. Ebenfalls gab es Unterrichtseinheiten zu verschiedenen Fahrzeugen der Feuerwehr, Rechte und Pflichten und auch Verhalten bei Gefahren.

Als Abschluss gab es eine gemeinsame Übung der beiden Gruppen, welche als praktische Prüfung galt. Vor den kritischen Augen der Prüfer, sowie Gästen und Ausbilder mussten die Teilnehmer ihr Wissen und Können in Form einer Menschenrettung, sowie Brandbekämpfung beweisen. Abschließend ging es von der Feuerwehr Technischen Zentrale Schiffdorf, zum Feuerwehrhaus Schiffdorf, wo die schriftliche und mündliche Prüfung abgelegt werden musste. Mit ihrem Wissen und Können konnten alle Teilnehmer die Prüfung erfolgreich bestehen.

