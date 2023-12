Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Heiligenbronn, Lkr. Rottweil) Brand in einem Geräteraum eines Wohnhauses löst Feuerwehreinsatz aus

Schramberg-Heiligenbronn, Lkr. Rottweil (ots)

Nach dem Brand eines an ein Wohnhaus angrenzenden Geräteraumes ist es am Montagabend zum Einsatz der Feuerwehr in der Kirchstraße in Heiligenbronn gekommen. Gegen 20.10 Uhr meldete eine 45-jährige Anwohnerin des Gebäudes einen Brand an ihrem Wohnhaus, woraufhin die Feuerwehrabteilungen Heiligenbronn, Schramberg und Waldmössingen mit zwölf Fahrzeugen und über 70 Mann zu dem vermeintlichen Wohnhausbrand ausrückten. Vorsorglich fuhren auch mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes zu dem gemeldeten Brandort. Wie sich vor Ort herausstellte, brannte ein direkt an das Wohngebäude angrenzender Geräteraum. Vermutlich durch Funkenflug aus dem Kamin eines im Haus in Betrieb genommenen Holzofens geriet ein Holzstapel in Brand und griff auf den Geräteraum über. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle, konnte jedoch nicht verhindern, dass an dem Geräteraum Brandschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand. Personen kamen nicht zu Schaden.

