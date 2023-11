Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Einbruch in Reihenhaus

Dudenhofen (ots)

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 13:30 - 17:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Reihenhaus in der Straße An der Neumühle ein. Die unbekannten Täter gelangten zunächst über Gärten der Nachbarhäuser im rückwärtigen Bereich zur Terrassentür des Reihenhauses. Diese wurde mit einem unbekannten Werkzeug aufgehebelt. Anschließend wurden diverse Möbelstücke im Erd- und Obergeschoss durchwühlt. Hierbei entwendeten die unbekannten Täter einen niedrigen vierstelligen Wert an Bargeld, sowie weitere Wertgegenstände im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendet.

Wer hat in den genannten Zeiträumen in Dudenhofen verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

