POL-PDLU: Wohnungseinbruch

Gestern, zwischen 16:45 Uhr und 18:10 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in ein Wohnhaus eingebrochen. Vermutlich schafften sich die unbekannten Täter über die Terrassentür eines Wintergartens Zutritt. Es wurden Bargeld und Sachwerte in einer Höhe von etwa 6000EUR entwendet. Als die 74-jährige Bewohnerin nach Hause kam, nahm sie zwei Männer mit Regenschirmen wahr, die durch ihren Vorgarten liefen und mit Erblicken der 74-Jährigen davonrannten. Eine nähere Personenbeschreibung der beiden unbekannten männlichen Personen mit Regenschirmen ist nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Schifferstadt gibt den Hinweis an die Bevölkerung Grundschutzberatungen durch Bezirksbeamten der Dienststelle durchzuführen. Gerade jetzt, wo die dunkle Jahreszeit beginnt, sollte die Chance ergriffen werden eine kostenfreie Beratung zum Schutz der eigenen vier Wände zu nutzen.

