POL-PDLU: Trickdiebstahl

Frankenthal (ots) - Am 15.11.2023 zwischen 15:00 Uhr - 16:00 Uhr wurde durch zwei unbekannte Täter an verschiedenen Fenster versucht in ein Einfamilienhaus im Bereich der Frankenthaler Straße in Bobenheim-Roxheim einzusteigen. Aufgrund der Sicherung des Hauses gelang es den Tätern nicht, in das Objekt zu gelangen. Es entstand ein Sachschaden an der Verglasung der Fenster im Wert von ca. 1000 EUR. Eine gute Sicherung ...

mehr