POL-E: Essen: Pkw erfasst Fußgänger - 6-Jähriger leicht verletzt

Essen (ots) - 45355 E-Borbeck: Am frühen Dienstagmorgen (4. April) kollidierte ein 35-Jähriger in einem VW Golf mit einem Ampelmast auf der Kreuzung Weidkamp / Hülsmannstraße. Er musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden und verursachte einen hohen Sachschaden. Gegen 3:15 Uhr alarmierten Zeugen die Rettungskräfte der Feuerwehr und der Polizei, ...

