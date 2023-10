Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in eine Firma +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am frühen Morgen von Montag, 23. Oktober 2023, sind Unbekannte in das Gebäude eines Arbeitsbühnen-Verleihs in Delmenhorst eingebrochen. Es werden Zeugen gesucht.

Dabei hebelten sie in der Zeit von 04:00 bis 04:45 Uhr die Haupteingangstür der Firma in der Straße "Lange Wand" auf und begaben sich in den Bürokomplex. Die Räume durchsuchten sie nach Wertgegenständen und nahmen dabei etwas Bargeld an sich. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

