Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Leitpfosten

Uslar (ots)

USLAR, (go), Am Eichholz, K444, in der Nacht vom Freitag, dem 08.09.2023 auf Samstag, den 09.09.2023, 08:49 Uhr. Bisher unbekannte Täter entfernen mehrere Leitpfosten auf der K444 zwischen Gut Steimke und Uslar und werfen diese teilweise in den Wald sowie auf das angrenzende Feld. Zusätzlich werden insgesamt fünf Leitpfosten durch die Täter entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell