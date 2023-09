Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Pedelec ( kal )

Einbeck (ots)

Am Freitag, den 08. September 2023 wurde in der Zeit von 06:45 Uhr bis 13:30 Uhr ein hochwertiges GIANT Trance X E Pedelec vom Fahrradständer einer Firma im Kohnser Weg entwendet. Das Fahrrad war mittels eines Stahlschlosses gesichert. Wer Hinweise zu diesem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/3131-0 in Verbindung zu setzen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell