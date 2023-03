POL-HI: Wohnungseinbruchdiebstahl in Hoheneggelsen

Hildesheim (ots) - Sarstedt/Heisede (Jul) - Im Laufe des heutigen Tages meldeten sich bislang vier Geschädigte beim Polizeikommissariat in Sarstedt, die ihre Fahrzeuge in beschädigten Zustand vorfanden. Bislang unbekannte Täter haben in Sarstedt in der zurückliegenden Nacht den Fahrzeuglack eines Fiat 500 und eines VW Up im Wellweg zerkratzt. Gleiches geschah bei einem Renault Scenic in der Straße Am Bocksberg. ...

