POL-PB: Wer durfte weiter? - Fußgängerin bei Unfall mit Bus verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bad Lippspringe (ots) - Gegen 01:30 Uhr am Sonntagmorgen, 12.06.2022 brachen unbekannte Täter in ein Firmengebäude An der Eiche in Bad Lippspringe ein und flohen in unbekannte Richtung. Ein Firmeneigentümer stellte gegen 01:20 Uhr am 12.06.2022 per Videoüberwachung mehrere verdächtige Personen im Bürotrakt seiner Firma fest. Die eingesetzten Einsatzkräfte umstellten vor Ort das Gebäude. Nach einer Durchsuchung des ...

