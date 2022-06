Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Einbruch in Firmengebäude gesucht

Bad Lippspringe (ots)

Gegen 01:30 Uhr am Sonntagmorgen, 12.06.2022 brachen unbekannte Täter in ein Firmengebäude An der Eiche in Bad Lippspringe ein und flohen in unbekannte Richtung.

Ein Firmeneigentümer stellte gegen 01:20 Uhr am 12.06.2022 per Videoüberwachung mehrere verdächtige Personen im Bürotrakt seiner Firma fest.

Die eingesetzten Einsatzkräfte umstellten vor Ort das Gebäude. Nach einer Durchsuchung des Gebäudes und des Daches, bei der auch ein Polizeihund eingesetzt wurde, konnten keine Personen in dem Objekt festgestellt werden.

Bei der Begehung des Gebäudes stellte die Polizei fest, dass mehrere Türen und Schränke aufgebrochen und durchsucht worden waren. Zudem fanden die Einsatzkräfte Tatwerkzeug und weitere offensichtlich von den Tätern mitgebrachte Gegenstände. Auch eine Überwachungskamera, die normalerweise an der Decke montiert ist, wurde augenscheinlich gewaltsam entfernt und im Gebäude nicht aufgefunden werden.

Eine genaue Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden, auch das potenzielle Diebesgut wurde noch nicht benannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden

