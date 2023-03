Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigungen an vier Pkw

Hildesheim (ots)

Sarstedt/Heisede (Jul) - Im Laufe des heutigen Tages meldeten sich bislang vier Geschädigte beim Polizeikommissariat in Sarstedt, die ihre Fahrzeuge in beschädigten Zustand vorfanden. Bislang unbekannte Täter haben in Sarstedt in der zurückliegenden Nacht den Fahrzeuglack eines Fiat 500 und eines VW Up im Wellweg zerkratzt. Gleiches geschah bei einem Renault Scenic in der Straße Am Bocksberg. Ebenso wurde in Heisede in der Straße Langer Kamp ein Mercedes im Bereich der Motorhaube zerkratzt.

Bei der Sachverhaltsaufnahme wurden zur Täterermittlung brauchbare Spuren gesichert. Dennoch bittet die Polizei Sarstedt in diesem Zusammenhang um die Mithilfe der Bevölkerung. Falls Zeugen Beobachtungen zu den Taten gemacht haben, werden diese gebeten sich unter der Rufnummer 05066-985115 zu melden und ihre Erkenntnisse zu teilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell