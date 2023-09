Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ( kal )

Einbeck (ots)

In der Zeit vom Freitag, den 08. September 2023, 03:00 Uhr bis 13:00 Uhr beschädigt ein unbekannter Fahrzeugführer den vorderen linken Kotflügel vom Pkw des Geschädigten. Der beschädigte Pkw war in der Seitenstraße zur Wohnanschrift des Geschädigten ( Schusterstraße / Ecke Beverstraße ) abgestellt. Am beschädigten Kotflügel konnte weißer Aufrieb und ein Plastikbruchstück vom vermutlich verursachenden Fahrzeug festgestellt werden. Wer Hinweise zu diesem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 055661/3131-0 in Verbindung zu setzen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

