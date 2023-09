Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährliche Körperverletzung ( kal )

Einbeck (ots)

Am Freitag, den 08. September 2023 kam es im Stiftspark in Einbeck gegen 19:45 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen einem 26-jährigem Beschuldigten aus Einbeck und dem 37-jährigem Opfer, ebenfalls aus Einbeck. Vorausgegangen war ein Streitgespräch zwischen beiden unter Alkoholeinwirkung stehenden Parteien. Der Beschuldigte verpasste dabei dem Opfer zunächst eine Ohrfeige und stach dann unvermittelt mittels eines Klappmessers noch in das Gesäß des Opfers. Durch den Stich wird das Opfer leicht verletzt, muss jedoch im Krankenhaus behandelt werden. Da der Beschuldigte unter Alkoholeinwirkung steht, wird eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell