POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ( kal )

Ein weiterer Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde am 08.09.2023 um 20:53 Uhr im Einbecker Stadtgebiet festgestellt. Auch in diesem Fall führte ein 21-jähriger E-Scooter Fahrer aus Einbeck das Kraftfahrzeug, ohne einen gültigen Haftpflichtversicherungsvertrag und somit auch ohne Versicherungskennzeichen. Auch in diesem Fall folgt eine Anzeige und die Untersagung der Weiterfahrt.

