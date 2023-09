POL-NOM: Frau bei Frontalzusammenstoß leicht verletzt.

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am 06.09.2023 entwendeten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 13.00 Uhr und 16.15 Uhr zwei angeschlossene Fahrräder, bei einem weiteren Fahrrad wurde versucht, dieses zu entwenden. Die Fahrräder waren zum Tatzeitpunkt alle an den Fahrradständern auf dem Parkplatz der Firma KWS in Grimsehlstraße/Kapellenstraße angeschlossen. Durch den Diebstahl des Pedelecs der Marke Giant und ...

mehr