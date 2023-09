Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Körperverletzung ( kal )

Einbeck (ots)

Am Freitag, den 08. September 2023, 16:35 Uhr, kommt es zu einem verbalen Streitgespräch in einem Mehrfamilienhaus in Einbeck zwischen einem 63-jährigen Beschuldigten und dem 47-jährigen Opfer. Im Laufe des Gespräches spuckt der Beschuldigte das Opfer an und beleidigt es verbal. Als sich das Opfer in seine Wohnung zurückzieht beschädigt der Beschuldigte noch die Wohnungstür des Opfers. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Der Schaden an der Wohnungstür wird auf ca. 50 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell