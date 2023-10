Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Raub aus Wohnung +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Nachmittag von Freitag, 20. Oktober 2023, wurde eine Delmenhorsterin Opfer eines versuchten Raubes. Tatverdächtige Personen konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Die 47-Jährige befand sich in ihrem Haus in der Pappelstraße. Nachdem es gegen 16:45 Uhr geklingelt hatte, öffnete sie die Haustür. Hier stand ein junger Mann, der sie mit einer Schusswaffe in den Händen zurück ins Haus drängte. Die 47-Jährige wehrte sich und rief um Hilfe. Ihr 20-jähriger Sohn hörte die Hilferufe und begab sich ins Erdgeschoss. Hier traf er auf mehrere maskierte Personen, die aus dem Haus flohen und sich in Richtung Eichenstraße entfernten. Die 47-jährige erlitt eine Wunde am Kopf, die vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden musste.

Bei den tatverdächtigen Personen soll es sich um vier oder fünf junge Männer gehandelt haben, von denen zwei genauer beschrieben wurden:

Klingelnde Person:

- ca. 175cm groß - eher kräftige Statur - dunkle Augen - dunkle Locken ins Gesicht hängend - bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover und einer schwarzen Kapuzenjacke - Kapuzen ins Gesicht gezogen, Mundbereich bedeckt

2. Person:

- ca. 1,80m groß - bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer grauen Jacke - Sturmhaube

Eine der weiteren Personen trug eine Maske aus dem Film "Scream".

Wer zwischen 16:40 und 17:00 Uhr verdächtige Personen in der Pappelstraße, der Eichenstraße oder dem Friesenpark gesehen hat und weitere Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell