Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 22.10.2023

Delmenhorst (ots)

Trunkenheit E-Scooter, Wildeshausen, Harpstedter Straße - TZ: 22.10.2023, 02:15

Betrunkener E-Scooter-Fahrer vor Polizei geflüchtet Am Sonntag den 22.10.2023, gegen 02:15 Uhr, wollten Beamte der Polizei Wildeshausen den Fahrer eines E-Scooters auf der Harpstedter Straße in Wildeshausen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Nachdem sämtliche Anhaltesignale missachtet wurden, flüchtete dieser in ein kleines Waldstück, um sich der Kontrolle zu entziehen. Kurze Zeit später konnte der E-Scooter-Fahrer angetroffen und überprüft werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 22-jährige Wildeshauser unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,17 Promille. Im Anschluss wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

TiV (Kokain) mit VU und Flucht, Ganderkesee, Hauptstraße, TZ: 22.10.2023, 02:25 Uhr PKW-Führer ohne Fahrerlaubnis flüchtet nach Unfall unter Drogeneinfluss

Am Sonntag den 22.10.2023 wurde gegen 02:25 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass ein PKW auf der Hauptstraße in Ganderkesee mit einem Baum kollidiert sei. Als die erste Streifenwagenbesatzung vor Ort eintraf, hatte sich der PKW-Führer bereits zu Fuß von der Unfallstelle entfernt, konnte jedoch im Nahbereich angetroffen werden. Im Laufe der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 44-jährige Fahrzeugführer ohne festen Wohnsitz in Deutschland unter Kokain-Einfluss steht und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurden Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht - Harpstedt, Heinrich-Hertz-Str. 5, TZ: 22.10.2023, 10:30 Uhr Verkehrsunfallflucht in Harpstedt

Am Sonntag den 22.10.2023 kam es gegen 10:30 Uhr in der Heinrich-Hertz-Straße in Harpstedt zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei hat ein PKW die Grundstücksmauer eines Wohnhauses beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Van der Marke Opel handeln. Wer Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

ED in Nebengebäude der Alexanderkirche - Wildeshausen, Sägekuhle 5, TZ: 21.10.23, 18:00-22.10.23 Einbruch Alexanderkirche

Zwischen Samstag den 21.10.23, 18:00 Uhr und Sonntag den 22.10.23 09:00 Uhr ist es zu einem Einbruch in den Remter der Alexanderkirche in der Sägekuhle in Wildeshausen gekommen. Dabei wurde die Scheibe eines Fensters eingeschlagen und sich auf diesem Wege Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Nachdem der unbekannte Täter diverse Schränke durchsucht hat, wurde das Objekt wieder durch das Fenster verlassen. Angaben zum entstandenen Sachschaden und zu möglichem Diebesgut können aktuell noch nicht gemacht werden. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-9410 zu melden. PK Wildeshausen,

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell