Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 22.10.2023

Delmenhorst (ots)

Harpstedt: Einbruch in Einfamilienhaus / Zeugenaufruf

Am 21.10.2023, zwischen 10.30 Uhr und 11.14 Uhr, brachen unbek. Täter ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Einfamilienhauses in der Waldstraße in Harpstedt auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen (Tel.: 04431-9410) zu melden.

Wildeshausen: Einbruch in Doppelhaushälfte / Zeugenaufruf

Am 21.10.2023, zwischen 08.50 Uhr und 16.00 Uhr, brachen unbek. Täter ein rückwärtig gelegenes Fenster einer Doppelhaushälfte in der Straße "Am Stadtfelde" in Wildeshausen auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen (Tel.: 04431-9410) zu melden.

Delmenhorst: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 21.10.2023, um 05.40 Uhr, wurde ein 33-jähriger PKW-Fahrer (aus Delmenhorst) in der Königsberger Straße in Delmenhorst angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell