Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Bereich Lohne/Dinklage: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 mit hohem Sachschaden und fünf verletzten Personen +++ Beteiligter entfernt sich +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Zum Unfall mit Sachschaden und Verletzten, kam es am Freitag, 20. Oktober 2023, gegen 17:20 Uhr, als am Stauende auf dem linken von drei Fahrstreifen ein weißer PKW-Kombi auf einen davor befindlichen dunklen Minivan auffuhr. Während der auffahrende PKW aufgrund des Schadens nicht mehr fahrbereit auf der Fahrbahn zum Stehen kam, entfernte sich das dunkle Fahrzeug vom Unfallort. Am nicht mehr fahrbereiten PKW entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Die drei Insassen des weißen PKW wurden verletzt, einer davon schwer. Der Fahrer des dunklen Minivans meldete sich später bei der Polizei. Er konnte mit seinen zwei, durch den Unfall verletzten Kindern in einem Krankenhaus angetroffen werden.

Es wurden Ermittlungsverfahren u.a. wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell