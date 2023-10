Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierter Pkw-Fahrer fährt ohne Führerschein +++Per Haftbefehl zu Festnahme ausgeschrieben

Delmenhorst (ots)

Einen alkoholisierten Pkw-Fahrer kontrollierte die Polizei am Freitag, 21. Oktober 2023, gegen 22:30 Uhr, in Delmenhorst. Im Zuge der Kontrolle bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Da der Beschuldigte sich vor Ort nicht ausweisen konnte, wurde eine Identitätsfeststellung durchgeführt. Hieraus resultierend ergaben sich Zweifel am Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer mittels Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. Nach Entnahme der Blutprobe wurde der Beschuldigte daher an die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt übergeben. Gegen den Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

