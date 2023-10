POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand in leerstehender Wohnung

Delmenhorst (ots) - Am Donnerstag, 19. Oktober 2023 in der Zeit von 15:00 bis 18:00 Uhr gelangten unbekannte Personen auf bisher unbekannte Weise in ein Wohnhaus im Bussardweg. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, entwendet wurde nach derzeitigem Stand jedoch nichts. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und ...

mehr