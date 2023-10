POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in eine Schule +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Harpstedt: Einbruch in Einfamilienhaus / Zeugenaufruf Am 21.10.2023, zwischen 10.30 Uhr und 11.14 Uhr, brachen unbek. Täter ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Einfamilienhauses in der Waldstraße in Harpstedt auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der ...

