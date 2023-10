Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Hassbeitrag in sozialem Netzwerk +++ Verfasser ermittelt

Delmenhorst (ots)

Ein Mitglied der Facebook-Gruppe "Dein Brake" hat am Wochenende in einem Beitrag öffentlich zu Straftaten aufgerufen. Die Reaktionen anderer Mitglieder waren vorbildlich und haben zur schnellen Ermittlung des Verfassers geführt. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

Ein Zeuge meldete sich am Samstag, 21. Oktober 2023, 21:45 Uhr, telefonisch bei der Polizei in Brake und teilte mit, dass in der geschlossenen Facebook-Gruppe "Dein Brake" ein Beitrag mit strafbarem Inhalt gepostet wurde. In einer Diskussion über die derzeit noch leerstehende Flüchtlingsunterkunft in Brake habe ein Nutzer zum Anzünden der Einrichtung aufgerufen. Als Verfasser ist ein 47-jähriger Mann aus Nordenham ermittelt worden, der noch am Abend aufgesucht wurde. Er hatte den Beitrag zwischenzeitlich gelöscht, räumte aber ein, der Verfasser gewesen zu sein. Wegen des Verdachts des öffentlichen Aufrufens zu Straftaten wird nun gegen den 47-Jährigen ermittelt.

Die Community in der Gruppe "Dein Brake" muss in diesem Zusammenhang gelobt werden. Hier erfuhr der 47-Jährige in mehreren Antworten unmittelbaren Widerspruch. Die Gegenrede (engl. Counterspeech) stellt ein wichtiges Instrument dar, um bei Hass im Netz richtig zu handeln. Die weiteren Schritte bei dem Entdecken möglicher strafbarer Inhalte im Netz bestehen im Sichern und Melden der Beiträge. Der Zeuge kam diesen Empfehlungen nach, in dem er eine Bildschirmaufnahme (Screenshot) machte und die Polizei verständigte. Darüber hinaus können die Inhalte auch den Betreibern der Netzwerke gemeldet werden, die zu einem Entfernen verpflichtet sind.

Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Straftaten werden konsequent verfolgt.

