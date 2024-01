Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall-Meldungen der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Neuenstein. Am Donnerstag (25.01.) befuhr ein 48jähriger Lkw-Fahrer aus Wittlich gegen 22:20 Uhr die Abfahrt der Anschlussstelle Bad Hersfeld West der BAB A7 in Richtung B 324. Im Kreuzungsbereich der Abfahrt missachtete der Lkw-Fahrer die Vorfahrt eines 74-jährigen Skoda-Fahrers aus Neuenstein, der auf B 324 in Richtung Neuenstein unterwegs war. Der Pkw wurde seitlich erfasst, drehte sich und wurde an die Leitplanke geschleudert. Der Pkw-Fahrer wurde dadurch leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 19.000 Euro.

Bad Hersfeld. Zwischen Mittwoch (24.01.), 02:00 Uhr und Donnerstag (25.01.), 07:30 Uhr beschädigte ein vermutlich größeres Fahrzeug die Beschilderung eines Geschäfts in der Klausstraße. Das Geschäft befindet sich in der Fußgängerzone, hier fahren Transportfahrzeuge zum Be- und Entladen in den Bereich ein. Der Sachschaden der heruntergefallenen und zerstörten Beschilderung beläuft sich auf circa 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (25.01.) wartete eine 53jährige Fahrerin aus Hünfeld mit ihrem VW gegen 10:15 Uhr an der Kreuzung Heinrich-v.-Stephan-Straße/Berliner Straße, um nach links abbiegen zu können. Neben ihr bog ein 25jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus Berlin nach rechts ab und streifte mit dem Auflieger ihr Fahrzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 7500 Euro.

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (25.01.) war zwischen 14:30 und 15:00 Uhr ein Ford Focus auf dem öffentlichen Mitarbeiterparkplatz hinter dem dortigen Parkhaus in der Amazonstraße abgeparkt. Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer sein Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden am Ford beläuft sich auf circa 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (24.01.) parkte zwischen 14:25 und 14:50 Uhr ein VW Crafter am rechten Straßenrand der Homberger Straße. Beim Vorbeifahren touchierte ein Lkw sein Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall aus seiner Wohnung, konnte aber nur einen großen Lkw/Sattelzug des ADAC, welcher Fahrzeuge geladen hatte, erkennen. Als letztes beladenes Fahrzeug konnte er einen weißen Tesla erkennen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

