Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat sich am Mittwoch (8.11.) gegen 17:30 Uhr im Kreuzungsbereich Raiffeisenstraße/ Koblenzer Straße in Olpe ereignet. Ein 39-jähriger Autofahrer bog nach links in die Koblenzer Straße ab. Dabei kollidierte er mit dem Pkw eines 58-jährigen Autofahrers. Dieser befand sich auf der Koblenzer Straße und beabsichtigte, sein Fahrzeug im Kreuzungsbereich zu wenden. Beide Unfallbeteiligten wurden leichtverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der 39-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell